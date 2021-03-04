36,4 миллиона рублей задолжал ВГОК за электроэнергию «МРСК Урала»

36,4 миллиона рублей задолжал ВГОК за электроэнергию «МРСК Урала»

Сегодня, 08:25ОбществоЕвгения СафинаФото: 1mediainvest.ru
Долг за электричество в размере 36,4 миллиона рублей через суд взыскивает «МРСК Урала» с нижнетагильского ВГОКа.

Судебное заседание состоится 6 апреля в 9.50 в Екатеринбурге, сообщается в картотеке арбитражного суда Свердловской области. При этом сторонам предлагается урегулировать спор с применением примирительных процедур.

Истец и ответчик имеют право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей. Письменные доказательства сторонами могут быть представлены в суд в электронном вид, затем обязательно нужно предоставить оригиналы.

Напомним, процедура банкротства на ОАО «ВГОК» в Нижнем Тагиле началась в 2018 году. Общий долг предприятия по исполнительным производствам составил почти 900 миллионов рублей. Большая часть из этой суммы — долги за оплату газа, тепла и электроэнергии. Кроме того, предприятие должно оплатить налоги и сборы.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
судэлектроэнергиядолгискОАО ВГОКНижний ТагилОАО «МРСК Урала»спарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы