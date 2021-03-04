36,4 миллиона рублей задолжал ВГОК за электроэнергию «МРСК Урала»

Судебное заседание состоится 6 апреля в 9.50 в Екатеринбурге, сообщается в картотеке арбитражного суда Свердловской области. При этом сторонам предлагается урегулировать спор с применением примирительных процедур.
Истец и ответчик имеют право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей. Письменные доказательства сторонами могут быть представлены в суд в электронном вид, затем обязательно нужно предоставить оригиналы.
Напомним, процедура банкротства на ОАО «ВГОК» в Нижнем Тагиле началась в 2018 году. Общий долг предприятия по исполнительным производствам составил почти 900 миллионов рублей. Большая часть из этой суммы — долги за оплату газа, тепла и электроэнергии. Кроме того, предприятие должно оплатить налоги и сборы.