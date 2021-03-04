Более 200 тысяч отсудили супруги из Екатеринбурга у компании за некачественные двери

Более 200 тысяч отсудили супруги из Екатеринбурга у компании за некачественные двери

Сегодня, 12:44ОбществоФото: pixabay.com
За некачественные двери взыскали через суд более 200 тысяч рублей с производителя ООО «СитиДорс» супруги из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба областного суда.

В апреле 2018 года екатеринбуржцы купили двери производителя ООО «СитиДорс» и сопутствующие товары. Общая стоимость покупки составила 112,8 тысячи рублей. Также они заплатили 22,2 тысячи рублей за их установку.

Спустя некоторое время после покупки семья выявила у товара недостатки. Проведенная экспертиза подтвердила, что дефекты имели производственный характер, при этом стоимость их устранения превышала стоимость самих дверей.

В связи с этим супруги решили оформить возврат покупки. В пределах гарантийного срока они обратились к изготовителю товара и потребовали вернуть уплаченные за двери деньги. Однако компания оставила претензию без удовлетворения.

Тогда семейная пара обратились в Орджоникидзевский районный суд. Екатеринбуржцы просили взыскать с ответчика стоимость покупки, затраты на установку дверей, а также неустойку в сумме 54,6 тысячи рублей, расходы на оценку ущерба –14 тысяч рублей, штраф и почтовые расходы. Суд частично удовлетворил иск и взыскал с ООО «СитиДорс» общую сумму в размере 200,7 тысячи рублей.

Ответчик не согласился с таким решением суда и подал апелляцию в Свердловский областной суд. В ней он указал, что экспертиза была проведена за пределами гарантийного срока. Также в компании отметили, что двери приобретала женщина, которая на момент совершения покупки не являлась супругой истца и имела другую фамилию. Претензия была направлена мужчиной без доказательств регистрации брака.

Свердловский областной суд назначил повторную судебную экспертизу качества товара. Новое заключение подтвердило выводы ранее проведенной экспертизы. Аргумент производителя о том, что они не смогли идентифицировать покупателя из-за расхождения в фамилиях, суд не посчитал основанием для отказа в удовлетворении иска.

В результате суд второй инстанции изменил решение суда первой инстанции, указав на солидарное взыскание сумм с ООО «СитиДорс» в пользу истцов. Также суд обязал семейную пару возвратить компании двери ненадлежащего качества.

Напомним, в феврале 2021 года екатеринбуржец отсудил у химчистки более 240 тысяч рублей за испорченный сарафан, который он сдал для чистки в августе 2018 года.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьсуддверьЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы