Более 200 тысяч отсудили супруги из Екатеринбурга у компании за некачественные двери

За некачественные двери взыскали через суд более 200 тысяч рублей с производителя ООО «СитиДорс» супруги из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба областного суда.

В апреле 2018 года екатеринбуржцы купили двери производителя ООО «СитиДорс» и сопутствующие товары. Общая стоимость покупки составила 112,8 тысячи рублей. Также они заплатили 22,2 тысячи рублей за их установку. Спустя некоторое время после покупки семья выявила у товара недостатки. Проведенная экспертиза подтвердила, что дефекты имели производственный характер, при этом стоимость их устранения превышала стоимость самих дверей. В связи с этим супруги решили оформить возврат покупки. В пределах гарантийного срока они обратились к изготовителю товара и потребовали вернуть уплаченные за двери деньги. Однако компания оставила претензию без удовлетворения. Тогда семейная пара обратились в Орджоникидзевский районный суд. Екатеринбуржцы просили взыскать с ответчика стоимость покупки, затраты на установку дверей, а также неустойку в сумме 54,6 тысячи рублей, расходы на оценку ущерба –14 тысяч рублей, штраф и почтовые расходы. Суд частично удовлетворил иск и взыскал с ООО «СитиДорс» общую сумму в размере 200,7 тысячи рублей. Ответчик не согласился с таким решением суда и подал апелляцию в Свердловский областной суд. В ней он указал, что экспертиза была проведена за пределами гарантийного срока. Также в компании отметили, что двери приобретала женщина, которая на момент совершения покупки не являлась супругой истца и имела другую фамилию. Претензия была направлена мужчиной без доказательств регистрации брака. Свердловский областной суд назначил повторную судебную экспертизу качества товара. Новое заключение подтвердило выводы ранее проведенной экспертизы. Аргумент производителя о том, что они не смогли идентифицировать покупателя из-за расхождения в фамилиях, суд не посчитал основанием для отказа в удовлетворении иска. В результате суд второй инстанции изменил решение суда первой инстанции, указав на солидарное взыскание сумм с ООО «СитиДорс» в пользу истцов. Также суд обязал семейную пару возвратить компании двери ненадлежащего качества. Напомним, в феврале 2021 года екатеринбуржец отсудил у химчистки более 240 тысяч рублей за испорченный сарафан, который он сдал для чистки в августе 2018 года. Екатеринбуржец отсудил у химчистки более 240 тысяч рублей за испорченный сарафан

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