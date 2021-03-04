Герб Нижнего Тагила планируется изменить

Также будет доработан проект стелы. На это у специалистов есть один месяц. Туда будет внесен пункт по озеленению территории вокруг архитектурной композиции. Потом проект будет направлен на госэкспертизу, а в апреле 2021 года планируется провести конкурс. Выход на площадку запланирован на лето.