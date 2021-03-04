Герб Нижнего Тагила планируется изменить

Герб Нижнего Тагила планируется изменить

Сегодня, 16:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Герб Нижнего Тагила будет изменен. Причиной стало присвоение звания «Город трудовой доблести». Указ президента Владимира Путина должен быть указана полным текстом на архитектурной группе.

В мэрии Нижнего Тагила 4 марта обсуждался вопрос о расположении указа — сделать его на отдельной табличке или выгравировать на шестеренке. Дизайнеры выступили за первый вариант, сообщает ТК «Телекон».

Кроме того, обсуждался материал, из которого будет сделана табличка. По мнению мэра Владислава Пинаева, она должна быть сделана из литься как герб и орден. Однако, по его словам, есть один нюанс.

Через 2-3 года необходимо вносить изменения и менять герб, так как сегодня геральдическая палата, как только все ограничения по коронавирусу будут сняты, приступает к внесению изменений, учитывая присвоение Нижнему Тагилу такого высокого статуса — это тоже будет учтено, сказал Владислав Пинаев.

Он отметил, что переговоры уже проведены и работа думы и геральдической палаты будет начата. В результате планируется сделать новый герб, который будет выглядеть почти также как и старый, но с дополнением.

Также будет доработан проект стелы. На это у специалистов есть один месяц. Туда будет внесен пункт по озеленению территории вокруг архитектурной композиции. Потом проект будет направлен на госэкспертизу, а в апреле 2021 года планируется провести конкурс. Выход на площадку запланирован на лето.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» Нижнему Тагилу присвоил Владимир Путин 2 июля 2020 года. В феврале 2021 года был проведен конкурс по выбору стелы. В результате был утвержден один из вариантов. Расположится она на привокзальной площади. В связи с этим будет проведена реконструкция последней.

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Нижний Тагил
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