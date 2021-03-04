«Квадра» и Липецкая область укрепляют сотрудничество

«Квадра» и Липецкая область укрепляют сотрудничество

Сегодня, 19:34ОбществоФото: quadra.ru
Вице-губернатор Липецкой области Илья Тузов вместе с заместителем генерального директора по экономике компании «Квадра» Владимиром Лебедевым побеседовали о способах решения основных задач теплоснабжения региона.

Политик и бизнесмен собираются заключить детализированное соглашение о сотрудничестве. В тексте документа пропишут перспективы теплоснабжения Липецкой области на годы вперед. Об этом информирует lipetsk.kp.ru.

Вице-губернатор Липецкой области сообщил, что соглашение заключат, когда текущий отопительный сезон завершится. Документ позволит решить множество важнейших для региона задач. Здесь имеется в виду значительное обновление теплосетевого комплекса, повышение качества теплоснабжения, а также более активное взаимодействие с простыми людьми.

По словам топ-менеджера «Квадры», сотрудничество властей региона и руководства компании очень важно. Радует, что у сторон соглашения один взгляд на проблемы и пути их решения.

Владимир Лебедев назвал приоритетом для «Квадры» обратную связь с людьми и открытость работы. Управленцы организации понимают важность взятой на себя социальной ответственности перед населением Липецкой области.

Добавим, что с 2017 по 2020 год «Квадра» заметно увеличила объемы финансирования в региональный теплоэнергетический комплекс. В последний вложили где-то четыре миллиарда рублей и модернизировали примерно 100 километров теплосетей.

В нынешнем году «Квадра» инвестирует около одного миллиарда рублей и заменит почти 30 километров теплосетей.

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