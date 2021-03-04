Названа дата вынесения приговора Васильеву за смертельное ДТП на Малышева

Напомним, ДТП произошло 4 августа 2019 года. По версии следствия, Васильев употреблял алкоголь в квартире своего друга Глеба Березкина. Утром он взял ключи от автомобиля, принадлежащего приятелю, и поехал за выпивкой. Он не справился с управлением и врезался на большой скорости в четыре машины, которые стояли на светофоре. В результате погибли водитель такси, а также его пассажир. На медицинское освидетельствование сына приехал его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев. Он сдал анализ вместо сына, однако обман позже вскрылся.