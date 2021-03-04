Названа дата вынесения приговора Васильеву за смертельное ДТП на Малышева

Названа дата вынесения приговора Васильеву за смертельное ДТП на Малышева

Сегодня, 15:41ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Владимиру Васильеву, которого обвиняют с смертельном ДТП на улице Малышева в Екатеринбруге, суд вынесет приговор 10 марта.

Обвинение запросило для него 13 лет колонии. В Екатеринбурге 4 марта прошли прения сторон, затем Васильев выступил с последним словом. Обвиняемого привезли в суд, на заседании также присутствовала его мать.

Первой выступила жена одного из погибших. Она сказала, что Васильев должен понести максимальное наказание за убийство двух человек, у которых остались дети.

Ребенок мой до сих пор страдает, вспоминает и ждет отца, пояснила супруга второго погибшего.

Адвокат обвиняемого заявил, что объективные данные об опьянении отсутствуют, а ключевой свидетель обвинения Фомин четыре раза менял показания. Он попросил оправдать Васильева.

Васильев искренне раскаялся, принял меры к возмещению вреда, имеет плохое здоровье, цитирует защитника Е1.

Когда слово дали самому обвиняемому, он зачитал по бумажке то же самое, что говорили его адвокаты, и попросил у семей погибших прощения.

Напомним, ДТП произошло 4 августа 2019 года. По версии следствия, Васильев употреблял алкоголь в квартире своего друга Глеба Березкина. Утром он взял ключи от автомобиля, принадлежащего приятелю, и поехал за выпивкой. Он не справился с управлением и врезался на большой скорости в четыре машины, которые стояли на светофоре. В результате погибли водитель такси, а также его пассажир. На медицинское освидетельствование сына приехал его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев. Он сдал анализ вместо сына, однако обман позже вскрылся.

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Екатеринбург
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