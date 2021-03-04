Пожизненное лишение свободы грозит поджигателю домов из Екатеринбурга

Пожизненное лишение свободы грозит поджигателю домов из Екатеринбурга

Сегодня, 10:59ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Пожизненное заключение грозит мужчине, который подозревается в поджоге домов в Екатеринбурге в результате которых погибли восемь человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 14 марта 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришел в подъезд дома на улица Шефская. Из хулиганских побуждений, мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью пол на первом этаже дома и поджег его. В результате было уничтожено имущество жильцов одной из квартир.

Через несколько дней, 26 марта 2020 года, обвиняемый пришел в подъезд дома на улице Омская. При этом он также был пьян и продолжил распивать спиртное. Затем злоумышленник достал из рюкзака легковоспламеняющуюся жидкость, облил деревянный пол в подъезде и поджег.

В результате возгорание дома погибли восемь жильцов, шестеро из них на месте происшествия. Также было уничтожено имущество пострадавших.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Свердловский областной суд.

Напомним, в пожаре на улице Омской в Екатеринбурге удалось спасти 10 человек, а восемь погибли. По подозрению в поджоге был задержан и отправлен в СИЗО Александр Панкратов. Также мужчина подозревается в поджогах домов на Уралмаше.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
смертьпрокуратурасудподжогЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы