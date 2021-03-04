Пожизненное лишение свободы грозит поджигателю домов из Екатеринбурга

Пожизненное заключение грозит мужчине, который подозревается в поджоге домов в Екатеринбурге в результате которых погибли восемь человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 14 марта 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришел в подъезд дома на улица Шефская. Из хулиганских побуждений, мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью пол на первом этаже дома и поджег его. В результате было уничтожено имущество жильцов одной из квартир. Через несколько дней, 26 марта 2020 года, обвиняемый пришел в подъезд дома на улице Омская. При этом он также был пьян и продолжил распивать спиртное. Затем злоумышленник достал из рюкзака легковоспламеняющуюся жидкость, облил деревянный пол в подъезде и поджег. В результате возгорание дома погибли восемь жильцов, шестеро из них на месте происшествия. Также было уничтожено имущество пострадавших. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Свердловский областной суд. Напомним, в пожаре на улице Омской в Екатеринбурге удалось спасти 10 человек, а восемь погибли. По подозрению в поджоге был задержан и отправлен в СИЗО Александр Панкратов. Также мужчина подозревается в поджогах домов на Уралмаше. На Урале суд оставил под стражей подозреваемого в гибели восьми человек из-за поджога

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