Самые везучие участницы гослотерей работают в финансах и сфере обслуживания

Все лотереи в России с 2014 года — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы и на основании Распоряжений Правительства РФ в целях финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта. Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ на эти цели на конец 2020 года составил почти 15 миллиардов рублей. Общий объем отчислений и сборов в бюджеты Российской Федерации разных уровней от лотерейной деятельности на конец 2020 года превысил 29 миллиардов рублей.