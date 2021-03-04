Санкт-Петербургский Горный университет поднялся на 12 строчку предметного рейтинга QS

Санкт-Петербургский горный университет занял 12-ю позицию в дисциплине «Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность» по версии агентства Quacquarelli Symonds (QS). Данный результат стал самым высоким за всю историю участия вузов России в мировых рейтингах.

Quacquarelli Symonds ранжирует высшие учебные заведения. 4 марта компанией были представлены обновленные рейтинги по 51 предмету. В ходе их подготовки специалисты QS берут в расчет 4 фактора. Речь идет о мнении академического сообщества, мнении работодателей, индексе цитирования и индексе Хирша (рассчитывается на основе библиометрии), пишет forpost-sz.ru. «Каждый год горный университет получает больше 90 баллов из 100 возможных. Это говорит о высочайшей степени доверия к нам со стороны компаний и о востребованности наших выпускников на важнейших для отечественной экономики предприятиях», — заявил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Он также добавил, что в 2021 году удалось сделать большой шаг вперед, несмотря на то, что уровень конкуренции повысился. «Столь высокая оценка авторитетного рейтингового агентства для нас, конечно, крайне важна. Она отражает вектор развития горного университета и говорит о правильности выбранного нами пути». В этом году экспертами QS было проранжировано 1453 образовательных учреждения. Примерно шесть сотен из них присутствует в списке Engineering — Mineral & Mining, где традиционно участвуют вузы, подготавливающие экологов и специалистов для предприятий нефтегазовой, горнорудной, геолого-разведочной отраслей. На протяжении последних пяти лет горный университет оказывается в списке 20 лучших вузов этого предметного рейтинга, но ранее вузу никогда не удавалось подняться выше 17 строчки. В этом году положение получилось улучшить благодаря большому числу научных работ, которые ученые университета разместили в научных журналах. Другие показатели, в частности мнение академического сообщества и работодателей, остались неизменными. Как считает Литвиненко, глобальные рейтинги, как правило, субъективны, так как нередко они сравнивают несравнимые направления. Он полагает, что нельзя ответить на вопрос, кто является лучшим специалистом — журналист или начальник буровой. «В предметных же рейтингах соперничество происходит между профильными университетами, перед которыми поставлены похожие задачи. Именно поэтому для нас так важна стабильность, с которой мы входим в двадцатку лучших мирового рейтинга горнотехнических вузов по версии QS», — добавил Литвиненко.

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