СКР возбудил дело о превышении полномочий при строительстве лыжной трассы на Урале

СКР возбудил дело о превышении полномочий при строительстве лыжной трассы на Урале

Сегодня, 20:53ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий во время строительства лыжероллерной трассы детской спортивной школы в поселке Октябрьский, сообщает старший помощник руководителя областного СКР Александр Шульга.

По версии следствия, должностные лица детско-юношеской спортивной школы Камышловского района в роли заказчика приняли работы по строительству лыжероллерной трассы, включая ее асфальтирование и благоустройство.

Компания-подрядчик получила денежные средства, которые превышали реальную стоимость выполненных работ. По мнению следствия, часть работ не соответствует требованиям, также муниципальный контракт был заключен на ранее выполненные работы.

В результате ущерб, причиненный муниципальному бюджету, оценивается в размере более 13,7 миллиона рублей.

Напомним, в начале декабря 2020 года в Екатеринбурге в отношении полицейских из отдела по борьбе с наркотиками было заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

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