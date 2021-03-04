СКР возбудил дело о превышении полномочий при строительстве лыжной трассы на Урале

По версии следствия, должностные лица детско-юношеской спортивной школы Камышловского района в роли заказчика приняли работы по строительству лыжероллерной трассы, включая ее асфальтирование и благоустройство.
Компания-подрядчик получила денежные средства, которые превышали реальную стоимость выполненных работ. По мнению следствия, часть работ не соответствует требованиям, также муниципальный контракт был заключен на ранее выполненные работы.
В результате ущерб, причиненный муниципальному бюджету, оценивается в размере более 13,7 миллиона рублей.
Напомним, в начале декабря 2020 года в Екатеринбурге в отношении полицейских из отдела по борьбе с наркотиками было заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий.