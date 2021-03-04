СМИ: кортеж, проезжающий на красный свет в Новосибирске, принадлежит Золотову

Кортеж, включающий служебные машины ГИБДД и один гражданский автомобиль с мигалкой, проехал по улицам Новосибирска, помешав местным жителям перейти дорогу на разрешительный сигнал светофора в центре города.

Новосибирцы, наблюдавшие это происшествие, связали появление кортежа с визитом в областной центр премьер-министра России Михаила Мишустина. Однако, как пишет tayga.info, ссылаясь на авторитетный источник, кортеж не имеет отношения к приезду в Новосибирск премьер-министра. 4 марта стало известно, что в город приехал глава Росгвардии Виктор Золотов. Как утверждает источник, именно он находился в кортеже, который новосибирцы сняли на видео. Служба эвакуации “АСТ-54” разместила во “ВКонтакте” запись о том, что пешеходы не смогли перейти Вокзальную магистраль на загоревшийся для них зеленый свет. Несколько женщин уже собирались перейти проезжую часть, но их остановила громкая связь. На видео слышно, как по громкоговорителю кто-то, вероятно, сотрудник ГИБДД, обращается к прохожим: “Пешеходы, стоим на месте, колонна идет! Пять секунд, пройдете”. Ранее на тротуаре напротив Новосибирского государственного университета были замечены 10 припаркованных машин, среди которых были экипажи ДПС и автомобили регионального правительства. 4 и 5 марта в городе будет находиться премьер-министр России Михаил Мишустин, прибывший в Новосибирск для решения рабочих вопросов.

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