Снос сгоревшего в 2018 году здания на Вогульской начался в Нижнем Тагиле

Основная версия происшествия — искра от сварочного аппарата в помещении цеха, где проводились демонтажные работы. Во время пожара спасатели и сотрудники Роспотребнадзора проводили мониторинг состояния воздуха на наличие опасных примесей. Жители местных домов жаловались на едкий дым от данного пожара.