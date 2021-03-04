Снос сгоревшего в 2018 году здания на Вогульской начался в Нижнем Тагиле

На территории, расположенной на улице Вогульская, в течение нескольких дней работала техника, занимающаяся демонтажем неэксплуатируемого здания и расчисткой территории.
В понедельник 1 марта один экскаватор сносил здание бывшего цеха, второй разбирал завалы. Данные о собственниках объекта и будущем этой территории редакция TagilCity.ru запросила у муниципалитета.
Напомним, пожар на неэксплуатируемом здании за хладокомбинатом в Нижнем Тагиле произошел вечером 9 июня 2018 года. Площадь возгорания составила 470 квадратных метров. Пожарные завершили работы по проливке тлеющего утеплителя только спустя пять суток, 14 июня.
Основная версия происшествия — искра от сварочного аппарата в помещении цеха, где проводились демонтажные работы. Во время пожара спасатели и сотрудники Роспотребнадзора проводили мониторинг состояния воздуха на наличие опасных примесей. Жители местных домов жаловались на едкий дым от данного пожара.