Снос сгоревшего в 2018 году здания на Вогульской начался в Нижнем Тагиле

Снос сгоревшего в 2018 году здания на Вогульской начался в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:19ОбществоЕвгения СафинаФото: TagilCity.ru
Сгоревший на Вые в 2018 году бывший цех хладокомбината Нижнего Тагила начали сносить экскаваторы.

На территории, расположенной на улице Вогульская, в течение нескольких дней работала техника, занимающаяся демонтажем неэксплуатируемого здания и расчисткой территории.

Съемки от 1 марта 2021 г.
Видео:TagilCity.ru

В понедельник 1 марта один экскаватор сносил здание бывшего цеха, второй разбирал завалы. Данные о собственниках объекта и будущем этой территории редакция TagilCity.ru запросила у муниципалитета.

Съемки от 1 марта 2021 г.
Фото:TagilCity.ru

Напомним, пожар на неэксплуатируемом здании за хладокомбинатом в Нижнем Тагиле произошел вечером 9 июня 2018 года. Площадь возгорания составила 470 квадратных метров. Пожарные завершили работы по проливке тлеющего утеплителя только спустя пять суток, 14 июня.

Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

Основная версия происшествия — искра от сварочного аппарата в помещении цеха, где проводились демонтажные работы. Во время пожара спасатели и сотрудники Роспотребнадзора проводили мониторинг состояния воздуха на наличие опасных примесей. Жители местных домов жаловались на едкий дым от данного пожара.

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