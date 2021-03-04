Снос здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге признан законным

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Специалисты не увидели в здании большой исторической ценности и отметили, что оно не обладает какими-либо выдающимися архитектурно-художественными элементами.
Критерии исторической ценности рассматриваемого объекта прослеживаются в недостаточном объеме, говорится в официальном заключении экспертов.
В связи с этим, специалисты уверены, что здание на улице Декабристов, 20 не имеет оснований быть включенным в реестр объектов культурного наследия. Это решение утвердили приказом Свердловского управления госохраны объектов культурного наследия.
Собственник здания корпорация «Маяк» продолжит снос ПРОМЭКТа.
Напомним, в январе 2021 года судебные приставы остановили снос здания ПРОМЭКТа. Замечания ведомства касались оформления документации корпорацией «Маяк».