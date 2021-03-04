Тагильчанка лишилась водительских прав из-за психического расстройства

Женщина с психическим расстройством была лишена водительских прав в Нижнем Тагиле. Она передвигалась на автомобиле по городу, находясь на учете у психиатра.

Наличие психического расстройства было выявлено во время мониторинга. Диагноз женщине был поставлен после сдачи экзамена на управление автомобилем, а потому удостоверение ей было получено законно, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на Пригородную прокуратуру. В ведомстве пояснили, что выявлено хроническое психическое расстройство в форме бредового расстройства, а это создает угрозу безопасности дорожного движения и может привести к ДТП, причинить вред жизни и здоровью участников. В результате выявленного факта прокуратура потребовала лишить женщину-водителя права на управление автомобилем. Суд с доводами согласился и удовлетворил иск. На заседание женщина не пришла, а потому решение было принято без ее участия. Водительское удостоверение будет аннулировано.

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