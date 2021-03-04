«Уральским пельменям» не удалось взыскать миллион рублей со своего бывшего директора

«Уральские пельмени» не смогли взыскать со своего бывшего директора Сергея Нетиевского один миллион рублей. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми отказал в попытке оспорить решение предыдущей инстанции.

Ранее юристы «Уральских пельменей» настаивали на ошибочной формулировке авансового платежа за концерт, который прошел 28 мая 2015 года в Екатеринбурге. С 2013 по 2015 год Нетиевский организовывал концерты за свой счет, после чего «Пельмени» компенсировали расходы, однако за выступление 28 мая платеж был сделан под другим рабочим названием. Как указал сегодня суд, суть сделки это не меняло, ущерба обществу не было. ТО «Уральские пельмени» получило прибыль, как и все члены коллектива получили гонорары,рассказал изданию Е1 Сергей Нетиевский. Напомним, разногласия между «Уральскими пельменями» и Сергеем Нетиевским начались с 2015 года. Обе стороны обвинили друг друга в выводе средств из проекта. В январе 2020 года суд обязал Натиевского выплатить «Уральским пельменям» 870 тысяч рублей за один из выпусков, а в декабре того же года актеры через суд взыскали со своего бывшего директора 2,5 миллиона рублей. Актеры «Уральских пельменей» отсудили у своего бывшего директора 2,5 миллиона рублей

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