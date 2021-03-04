Уровень аварийности на свердловских дорогах в 2020 году снизился

Уровень аварийности на свердловских дорогах в 2020 году снизился

Сегодня, 16:04ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Состояние аварийности на дорогах Свердловской области по итогам 2020 года снизилось. Об этом заявил заместитель губернатора Азат Салихов в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

По итогам 2020 года в регионе установилось снижение всех главных показателей аварийности: число ДТП, раненых и, главное, — погибших, отметил замгубернатора.

Кроме того, по словам врио главного госинспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Алексея Спиридонова, на дорогах уменьшилось число аварий, которые связаны с наездом на пешеходов, выездом на встречную полосу и нарушение требований сигнала светофора.

Салихов добавил, что существенная роль в сохранении тенденции на снижение уровня аварийности отводится реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Свердловская областьдорогадтп
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