Уровень аварийности на свердловских дорогах в 2020 году снизился

Состояние аварийности на дорогах Свердловской области по итогам 2020 года снизилось. Об этом заявил заместитель губернатора Азат Салихов в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

По итогам 2020 года в регионе установилось снижение всех главных показателей аварийности: число ДТП, раненых и, главное, — погибших, отметил замгубернатора. Кроме того, по словам врио главного госинспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Алексея Спиридонова, на дорогах уменьшилось число аварий, которые связаны с наездом на пешеходов, выездом на встречную полосу и нарушение требований сигнала светофора. Салихов добавил, что существенная роль в сохранении тенденции на снижение уровня аварийности отводится реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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