В 5,9 миллиона рублей обойдется обустройство теплого туалета в школе № 12 в Усть-Утке

В 5,9 миллиона рублей обойдется обустройство теплого туалета в школе № 12 в Усть-Утке

Сегодня, 07:54ОбществоЕвгения СафинаФото: 1mediainvest.ru
Подрядчика для обустройства теплого туалета в школе № 12 в Усть-Утке за 5,9 миллиона рублей ищет администрация Нижнего Тагила.

Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок. Лот размещен 26 февраля 2021 года, заявки организации могут подать до 10 марта 2021 года.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет осуществить демонтажные и общестроительные работы, а также провести комплекс работ по внутренней сантехнике, который включает в себя отопление, вентиляцию, водопровод и канализацию. Также необходимо установить внутреннее электрооборудование и освещение. Кроме того, подрядчик должен заняться благоустройством территории.

При этом все применяемые материалы, конструкции и изделия должны быть новыми и иметь соответствующие сертификаты или технические паспорта. Подрядчик должен обеспечить достаточное количество персонала для выполнения работ.

Срок выполнения работ с момента заключения контракта — четыре месяца. Гарантийный срок эксплуатации объекта должен составить пять лет с момента его приемки. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2021 года.

Напомним, капитальным ремонтом школы № 12 в Усть-Утке займется ООО «Уралспецстрой», который выиграл контракт на 13,2 миллиона рублей. Подрядчик должен будет демонтировать деревянные перегородки и оконные блоки. Также необходимо сделать новый фундамент, заменить часть бревен и обновить кровлю учебного заведения.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
подрядчикшколазакупкикапремонтусть-уткаадминистрация Нижнего Тагила
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы