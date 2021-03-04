В 5,9 миллиона рублей обойдется обустройство теплого туалета в школе № 12 в Усть-Утке

Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок. Лот размещен 26 февраля 2021 года, заявки организации могут подать до 10 марта 2021 года.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет осуществить демонтажные и общестроительные работы, а также провести комплекс работ по внутренней сантехнике, который включает в себя отопление, вентиляцию, водопровод и канализацию. Также необходимо установить внутреннее электрооборудование и освещение. Кроме того, подрядчик должен заняться благоустройством территории.
При этом все применяемые материалы, конструкции и изделия должны быть новыми и иметь соответствующие сертификаты или технические паспорта. Подрядчик должен обеспечить достаточное количество персонала для выполнения работ.
Срок выполнения работ с момента заключения контракта — четыре месяца. Гарантийный срок эксплуатации объекта должен составить пять лет с момента его приемки. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2021 года.
Напомним, капитальным ремонтом школы № 12 в Усть-Утке займется ООО «Уралспецстрой», который выиграл контракт на 13,2 миллиона рублей. Подрядчик должен будет демонтировать деревянные перегородки и оконные блоки. Также необходимо сделать новый фундамент, заменить часть бревен и обновить кровлю учебного заведения.