В 5,9 миллиона рублей обойдется обустройство теплого туалета в школе № 12 в Усть-Утке

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет осуществить демонтажные и общестроительные работы, а также провести комплекс работ по внутренней сантехнике, который включает в себя отопление, вентиляцию, водопровод и канализацию. Также необходимо установить внутреннее электрооборудование и освещение. Кроме того, подрядчик должен заняться благоустройством территории.