В поселке Уралец чиновники убрали снег с улиц после жалобы инвалида в СМИ

В поселке Уралец под Нижним Тагилом чиновники убрали снег после жалоб инвалида. По данным чиновников, подъехать к домам по улице Красных Партизан можно было всегда.

Жители домов по улице Красных Партизан не могли подъехать к своим домам из-за заснеженного участка дороги. Им приходилось убирать снег вручную. Зачисткой территории занимались даже пенсионеры с тяжелыми заболеваниями. Представители администрации поселка Уралец несколько раз не отвечали на звонки редакции. В конце концов 3 марта нам удалось дозвониться до администрации. В поселке 19 улиц. С проблемой зачистки улиц жители обращаются постоянно. Мы очищаем дороги согласно муниципальному контракту. Объем работ зависит от выделенных средств. В марте сломался трактор. Возобновляем работы. В феврале уже чистили дороги один раз. Также зачистка запланирована на сегодня. Каждый понедельник мы объезжаем улицы поселка. Подъезжаем к домам на улице Красных Партизан и выезжаем обратно. А написать жители могут все что угодно,заявили в администрации поселка TagilCity.ru. Местные жители подтвердили, что 3 марта техника была на дорогах. Наконец-то почистили, можно спокойно ездить. За всю зиму трактор был второй раз,поделился Виктор.

Материалы по теме: Инвалиду приходится самому убирать снег с улиц в поселке Уралец. Чиновники молчат

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter