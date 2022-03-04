Екатеринбуржцы заявили о звонках с просьбой о деньгах на перевозку погибших солдат

Екатеринбуржцы заявили о звонках с просьбой о деньгах на перевозку погибших солдат
Екатеринбуржцы заявили о звонках с просьбой о деньгах на перевозку погибших солдат
Вчера, 20:14ОбществоФото: pixabay.com
О новой схеме мошенничества рассказали жители Екатеринбурга. Им поступают звонки с просьбами якобы от комитета солдатских матерей. Голос на том конце провода сообщает, что начинается сбор средств на перевозку тел погибших в ходе спецоперации на Украине.

Звонки осуществляются с российских номеров. Робот сообщает информацию и говорит, куда перечислить деньги, пишет Е1.

Глава комитета солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева опровергла информацию о сборе средств. Она попросила людей не поддаваться панике и обращаться по всем вопросам к ним напрямую.

Она возмутилась тем, что мошенники пытаются нажиться на чужом горе, а также уточнила, что родители военных о подобных звонках не сообщали. Однако много звонков от семей по поводу поисков солдат, которые находятся на спецоперации.

Кроме того, Лебедева отмечает, что пока подтвержденных фактов гибели военных нет.

Сюжеты:
Операция на УкраинеЕкатеринбург
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мошенничествоУкраинаЕкатеринбург
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