Екатеринбуржцы заявили о звонках с просьбой о деньгах на перевозку погибших солдат

О новой схеме мошенничества рассказали жители Екатеринбурга. Им поступают звонки с просьбами якобы от комитета солдатских матерей. Голос на том конце провода сообщает, что начинается сбор средств на перевозку тел погибших в ходе спецоперации на Украине.

Звонки осуществляются с российских номеров. Робот сообщает информацию и говорит, куда перечислить деньги, пишет Е1. Глава комитета солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева опровергла информацию о сборе средств. Она попросила людей не поддаваться панике и обращаться по всем вопросам к ним напрямую. Она возмутилась тем, что мошенники пытаются нажиться на чужом горе, а также уточнила, что родители военных о подобных звонках не сообщали. Однако много звонков от семей по поводу поисков солдат, которые находятся на спецоперации. Кроме того, Лебедева отмечает, что пока подтвержденных фактов гибели военных нет.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter