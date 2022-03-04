На притеснения в Европе пожаловались российские туристы

На притеснения в Европе пожаловались российские туристы
На притеснения в Европе пожаловались российские туристы
Вчера, 11:40ОбществоФото: 1MI
Находящиеся за границей жители Урала сообщают, что после того, как на Украине началась военная операция, им приходится сталкиваться с агрессией.

Туроператоры расселяют жителей России и Украины в разные отели, пишет Е1 со ссылкой на главу Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева.

Мы ощущаем враждебность по отношению к россиянам за границей. Это связано с эмоциональностью и, возможно, недостатком воспитания. Сигналы об агрессии поступают. Антироссийские настроения особенно заметны в странах Западной и северной Европы, говорит Мальцев.

Он отмечает, что чаще всего это касается студентов, гостей западных стран и туристов. По его словам, это станет проблемой для туризма. В Европе, отмечает Мальцев, позиции России в конфликте не знают, это он назвал упущение пропаганды. При этом на информационном поле Россия проигрывает, так как пресса европейская преподносит информацию однобоко, добавил глава ассоциации туризма.

Политики переводят неприязнь и ненависть к россиянам в бытовую плоскость, это самое страшное. Кроме того, в Польше, Чехии, Словакии много мигрантов с Украины, сказал Мальцев.

Эксперт уточняет, что случаев насилия не отмечается, в основном это выкрики или обвинения в отсутствии противостояния, но о прямых личных угрозах речи не идет.

Бизнес от России начал отворачиваться, а владельцы гостиниц стараются расселять гостей таким образом, чтобы не возникало конфликтов. Мальцев подчеркивает, что антивоенные настроения пока будут сохраняться на Западе и сроки восстановления отношений спрогнозировать не представляется возможным.

Сюжеты:
Операция на Украине
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