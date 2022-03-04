РЭО: В уборке территории на Байкале примут участие волонтеры

Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») Денис Буцаев сообщил о том, что нынешним летом на прибрежной территории озера Байкал планируется провести три акции по уборке мусора, в которых примут участие 450 человек из числа волонтеров движения РЭО и местных жителей.

По словам Буцаева, у Байкала огромный туристический потенциал, но такая популярность грозит обернуться увеличением количества отходов и нарушением экологического баланса местности, пишет tass.ru. Гендиректор РЭО пояснил, что этим летом в рамках программы по развитию экологического добровольчества планируется очистить прибрежную территорию озера Байкал от мусора, который остается после туристов. В трех мероприятиях по уборке побережья будут задействованы волонтеры движения «Делай!», студенты вузов и ссузов, а также жители Иркутской области и Республики Бурятии. Денис Буцаев также сообщил, что РЭО до конца года собирается учредить всероссийское волонтерское движение, цель которого — популяризация раздельного сбора отходов и осознанного потребления. В его рамках планируется объединить свыше десяти тысяч добровольцев по всей России до конца этого года. Напомним, в декабре минувшего года в ходе рабочей поездки вице-премьера Виктории Абрамченко в Иркутскую область было принято решение о том, что с берегов Байкала необходимо вывозить отходы. Кроме того, участники совещания определили территории строительства будущих комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter