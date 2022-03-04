Роскомнадзор ограничил права «Медузы»*, «Русской службы BBC»*, DW* и Facebook

«Медуза»*, «Русская служба BBC»*, DW* и Facebook попали в «черный список»

«Медуза»*, «Русская служба BBC»*, «Радио Свобода» и Deutsche Well* сегодня не открываются у многих россиян. Они внесены в «черный список» Роскомнадзора из-за размещенного контента и нарушения статьи 15.3 федерального закона «Об информации».

«Медуза» и Deutsche Welle больше не могут свободно работать в России. Эти информационные ресурсы размещали недостоверные данные и были внесены Роскомнадзором в список иноагентов*. То же самое касается «Русской службы BBC» и «Радио Свобода», передает ТАСС. Поскольку призывы, например, к массовым беспорядкам и экстремизму запрещены законом. Заблокировать «Медузу» попросил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. 2 марта политик обратился в надзорный орган с соответствующей просьбой. В настоящее время этот и другие попавшие под санкции сайты открываются не везде, отмечает сервис отслеживания блокировок Globalcheck, так как в большинстве своем операторы связи уже прислушались к рекомендация РКН. Тотальная блокировка «засветившихся» сайтов — только вопрос времени, считают эксперты. Доступность соцсети Facebook в России сейчас составляет менее 30 процентов, отмечается в ТГ-канале сервиса. Эта же судьба постигла Deutsche Welle и «Русскую службу BBC». Присутствие в РФ тоже продолжает снижаться. Еще у пользователей есть проблемы с доступом к Twitter, App Store и Google Play. Радиостанция «Эхо Москвы» ликвидирована, а оппозиционный телеканал «Дождь» приостановил работу из-за проблем с Генеральной прокуратурой. Причину в РКН объяснили недостоверным информированием россиян о специальной военной операции России на Донбассе. Доступ к «эхо Москвы» и «Дождь»* ограничил Роскомнадзор Стартовала она 24 февраля. Цель военных — демилитаризация и денацификация Украины. Объединенная группа войск продолжает движение с востока на запад страны. Одесса заблокирована с Черного моря кораблями ВМФ РФ. Продолжаются удары боевой авиации по военным объектам ВСУ и нацбатальонов. *«Иностранный агент» — статус, присваиваемый в России некоммерческим организациям, средствам массовой информации, физическим лицам и незарегистрированным общественным объединениям, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью внутри страны.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter