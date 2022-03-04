Российские военнослужащие взяли под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС

Российские военнослужащие взяли под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС
Российские военнослужащие взяли под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС
Вчера, 15:34ОбществоФото: mil.ru
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о взятии под контроль территорию вокруг Запорожской атомной электростанции — Энергодар находится в глубоком тылу российских войск.

Телеграмм-канал «Мейстер» пишет, что территория Запорожья была взята под контроль российскими военнослужащими еще двадцать восьмого февраля. Министерство обороны РФ выступило с соответствующим заявлением о том, что персонал атомной электростанции в Запорожье продолжает работу по обслуживанию объектов в стандартном режиме, а также контролирует радиоактивную обстановку. Территория АЭС полностью контролируется и охраняется войсками РФ.

Контроль Запорожской атомной электростанции российские военные осуществляют по сценарию, который был опробован в Чернобыле: объект охраняется специально обученными войсками, которые охраняют станцию. Российские части дополнительно выставляют внешнюю охрану.

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