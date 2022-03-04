Российские военнослужащие взяли под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС

Телеграмм-канал «Мейстер» пишет, что территория Запорожья была взята под контроль российскими военнослужащими еще двадцать восьмого февраля. Министерство обороны РФ выступило с соответствующим заявлением о том, что персонал атомной электростанции в Запорожье продолжает работу по обслуживанию объектов в стандартном режиме, а также контролирует радиоактивную обстановку. Территория АЭС полностью контролируется и охраняется войсками РФ.