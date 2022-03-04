Список льготников при газификации домов расширен на Среднем Урале

На Среднем Урале станет больше льготников при подключении к газу

В правительстве Свердловской области прорабатывается вопрос о расширении перечня жителей региона, которые будут получать компенсацию при подключении домовладения к газу.

Соответствующее поручение дано двум министерствам. Они должны представить губернатору план по расширению перечня льготников. То есть, всех тех людей, кто по закону вправе претендовать на компенсацию при газификации домов. Право на льготу имеют: семьи или одинокие граждане с низким доходом, люди старшего поколения, инвалиды. Размер компенсации достигает 70 тысяч рублей, сообщили в правительстве региона. Раньше свердловчане подключались к газовой сети, в основном, за свой счет. Однако с прошлого года в России действует специальная программа социальной газификации. По ней, если у населенного пункта уже есть газопровод, сделать отвод до границы домовладения должен региональный оператор программы. Это по закону бесплатно. А вот прокладку трубы у себя на земельном участке - хозяин. Десятки уральских сел получат деньги на благоустройство, газификацию и инфраструктуру По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов. В конце прошлого года глава региона утвердил программу газификации, срок действия которой увеличен до 10 лет. Заявление о расширении перечня льготников прозвучало на совещании с участием представителей ПАО «Газпром».

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