Тагильчанкам вручены паспорта в торжественной обстановке накануне 8 марта

Тагильчанкам вручены паспорта в торжественной обстановке накануне 8 марта
Тагильчанкам вручены паспорта в торжественной обстановке накануне 8 марта
Вчера, 18:49ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Накануне 8 марта тагильчанок, которые обратились в отдел по вопросам миграции для получения паспорта, поздравили с праздником в торжественной обстановке.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции МВД РФ «8 Марта — в каждый дом», в нем приняли участие представители Общественного совета Александр Петров и Леонид Матюшев. Вместе с паспортом женщинам вручали цветы и поздравительные открытки от имени начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова.

Милые женщины, в преддверии праздника хотелось бы вам пожелать женского счастья, здоровья, благополучия, пусть в вашей душе всегда будет весна, сказал Александр Петров.

Тагильчанки искренне обрадовались такому сюрпризу и врученным подаркам.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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