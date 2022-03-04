Тагильчанкам вручены паспорта в торжественной обстановке накануне 8 марта

Накануне 8 марта тагильчанок, которые обратились в отдел по вопросам миграции для получения паспорта, поздравили с праздником в торжественной обстановке.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции МВД РФ «8 Марта — в каждый дом», в нем приняли участие представители Общественного совета Александр Петров и Леонид Матюшев. Вместе с паспортом женщинам вручали цветы и поздравительные открытки от имени начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова. Милые женщины, в преддверии праздника хотелось бы вам пожелать женского счастья, здоровья, благополучия, пусть в вашей душе всегда будет весна, сказал Александр Петров. Тагильчанки искренне обрадовались такому сюрпризу и врученным подаркам.

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