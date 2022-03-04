Уральское издание Znak заявило о прекращении работы

О своем решении коллектив сообщил в соцсети «ВКонтакте». Причину журналисты объяснили большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России. С 4 марта сайт издания заблокирован.
За последнюю неделю в России закрылись сразу несколько информационных ресурсов, в том числе признанные Генпрокуратурой России и Роскомнадзором иностранными агентами.
Как объяснили в этих двух ведомствах, основной причиной ограничений и внесения в соответствующий «черный список» стали недостоверные данные, которые были размещены.