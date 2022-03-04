Уральское издание Znak заявило о прекращении работы

Уральское издание Znak заявило о прекращении работы

Уральское издание Znak заявило о прекращении работы

Вчера, 15:09
Общество
Фото: группа Znak Вконтакте

Уральский Znak свернул работу в России из-за ограничений

Одна из уральских интернет-газет, Znak, заявила о своем уходе с рынка масс-медиа России.

О своем решении коллектив сообщил в соцсети «ВКонтакте». Причину журналисты объяснили большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России. С 4 марта сайт издания заблокирован.

За последнюю неделю в России закрылись сразу несколько информационных ресурсов, в том числе признанные Генпрокуратурой России и Роскомнадзором иностранными агентами.

Как объяснили в этих двух ведомствах, основной причиной ограничений и внесения в соответствующий «черный список» стали недостоверные данные, которые были размещены.

Сюжеты:
Операция на Украине
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