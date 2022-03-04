В два раза вырос спрос на сервисы блокировки спамных звонков в Свердловской области

С июля 2021 года по январь 2022 года спрос на антиспам-услуги увеличился на 78%. Сервис блокировки от МТС позволяет обезопасить себя от нежелательных звонков.
Причиной такого роста в компании называют запуск бесплатного решения. Оно работает автоматически и перенаправляет автоматические вызовы на специальный голосовой ящик. Новая разработка имеет алгоритмы машинного обучения, которые пользуются анализом big data и обращений клиентов.
Сервис очень точно определяет номера, с которых звонят с рекламой и заносит их в «черный список». В будущем все вызовы с них адресуются на спецящик, а сам абонент информируется о вызове по SMS. При желании сообщение можно прослушать. Ссылка на него приходит в сообщении.
По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, блокировка спама стала лидером по числу подключений среди всех продуктов компании. Он отметил, что уральцы уже устали от навязчивых звонков и рекламы.
Предложенное нами решение этой проблемы оказалось востребовано. Также на рост подключений сервисов блокировки повлияла популярность подписки МТС Премиум, в которую входит расширенная версия блокировщика, сказал Елизаров.
Он отметил, что люди стали чаще приобретать «пакетные» варианты услуг, а также широкополосный интернет и кабельное ТВ. Это, по его словам позволяет экономить.
Подключить новую опцию абоненты могут, набрав комбинацию 1110867*1# на своем телефоне.