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80-летняя тагильчанка полгода проживает в доме без холодной воды (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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80-летняя тагильчанка полгода проживает в доме без холодной воды (ФОТО)

4 апреля 2012, 08:19ОбществоОльга
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