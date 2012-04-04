80-летняя тагильчанка полгода проживает в доме без холодной воды (ФОТО)
После замены труб в одном из домов на территории Питомника Горзеленхоза начались проблемы с водоснабжением.
По адресу Питомник Горзеленхоза расположены три дома – двадвухквартирных и один трехэтажный. Осенью 2011 года здесь была произведена заментруб. После этого в одном из двухквартирных домов начались проблемы сводоснабжением: холодная вода туда не поступает.
Об этом TagilCity.ru сообщил житель дома Юрий Ведерников.
В доме проживает мать Юрия Ведерникова, 80-летняя пенсионерка ЮлияИвановна Якутина. Для бытовых нужд пожилой женщине приходится остужатьгорячую воду, питьевую воду привозят с колонки родственники.
При этом в двух соседних домах водоснабжение идет в обычном режиме. Тедома подключены к старой системе водоснабжения, пояснила Ольга Ярчук, председатель ТСЖ «Сирень»,обслуживающего дома. Чтобы восстановить холодное водоснабжение дома, необходимо установитьновый насос, сообщила Ольга Ярчук. Насос должны были установитьспециалисты дзержинского райкомхоза еще в ноябре.
При всем этом в администрации нашему корреспонденту сообщили, что проблема была решена месяц назад.
Летом на Старателе отключат горячую воду, если до этого времени ситуация не изменится, пенсионерка останется в доме без воды.
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© Ольга Орехова TagilCity.ru