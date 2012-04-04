Chevrolet открывает Нью-Йоркский автосалон

Последний представляет собой новое прочтение фирменной концепции двойного кокпита с огромным 8-дюймовым сенсорным экраном в центре. Гамму силовых агрегатов составят три двигателя: 2,4-литровый мощностью 182 л.с., 2,5-литровый, развивающий 195 л.с., а топовым мотором станет 3,6-литровый V6 мощностью 303 лошадиных силы. Обещаны также богатый уровень оснащения уже в базовой комплектации и обширный опшн-лист. Кроссовер Traverse также изменил внешность.Обновленный автомобиль получил новое оформление передней части кузова. В частности, кроссовер отличается от предыдущей версии другой решеткой радиатора, новыми фарами головного света, модернизированным передним и задним бампером, иным капотом и измененными задними фонарями. Компания значительно изменила дизайн интерьера, который стал более вместительным. Теперь в машине могут разместиться восемь человек. Обновленный Traverse оснащается 6-цилиндровым 3,6-литровым бензиновым мотором, развивающим 281 л.с. мощности и 361 Нм крутящего момента. Двигатель агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Продажи кроссовера в США начнутся в текущем году.