Чиновникам запретят приобретать машины иностранного производства

«Сейчас существует множество примеров, когда чиновниками закупаются автомобили с избыточными потребительскими свойствами, – сказал Овсеевский. – Необходимо установить рамки для разных категорий госслужащих». Замминистра уверяет, что самым эффективным способом контроля покупок чиновников является общественный контроль. «Мы в законе «О федеральной контрактной системе» ввели специальный пункт, который позволяет людям обращаться с жалобами в различные инстанции», – пояснил он. Эту же тему сегодня затронул в ходе рабочей поездки в Тольятти и премьер-министр РФ Владимир Путин. «Считаю, что все органы государственной и муниципальной власти, заказчики и предприятия, финансируемые из федерального бюджета, должны уже в самое ближайшее время покупать автомобильную технику, производимую только на территории Единого экономического пространства, то есть в России, Казахстане и Белоруссии, – заявил он на совещании по развитию автопрома в условиях вступления России в ВТО. – Естественно, за исключением тех случаев, когда необходимая техника не выпускается в странах ЕЭП». При этом Путин подчеркнул, что такие действия не противоречат нормам и принципам ВТО. По его словам, в ходе переговорного процесса по присоединению России к ВТО была достигнута договоренность, что госзакупки будут регулироваться внутренними российскими правилами. «Это не противоречит нашим договоренностям со Всемирной торговой организацией, но это существенная часть госзаказа», – отметил премьер, добавив, что соответствующие ведомства должны обеспечить выполнение поставленной задачи.