Движение большегрузов по уральским дорогам ограничат на весну и лето

Соответствующее постановление приняло областное правительство, передаёт АПИ. Ограничение будет действовать с 20 апреля по 19 мая. В это время нагрузка на ось автомобиля не должна превышать 4-8 тонн, в зависимости от типа дорожного покрытия.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа временное ограничение будет действовать для транспорта, перевозящего тяжеловесный груз по дорогам с асфальтобетонным покрытием, если температура воздуха выше 32 градусов.