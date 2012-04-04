Движение большегрузов по уральским дорогам ограничат на весну и лето
4 апреля 2012, 08:28ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Чтобы сохранить дороги, в весенний период движение большегрузного транспорта на Среднем Урале ограничат.
Соответствующее постановление приняло областное правительство, передаёт АПИ. Ограничение будет действовать с 20 апреля по 19 мая. В это время нагрузка на ось автомобиля не должна превышать 4-8 тонн, в зависимости от типа дорожного покрытия.
Кроме того, с 20 мая по 31 августа временное ограничение будет действовать для транспорта, перевозящего тяжеловесный груз по дорогам с асфальтобетонным покрытием, если температура воздуха выше 32 градусов.
Необходимые знаки и информационные стенды для водителей должны быть установлены на трассах.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей