Эксперты называют незаконными схемы нарушений от ГИБДД

В этом вопросе и для нас много неясного. В частности, то, почему практически все случаи трактуются в пользу максимально жесткого наказания. Знаете, как говорят в народе: все, что не запрещено, то разрешено. У властей и в Госавтоинспекции есть другая поговорка, с прямо противоположным смыслом: все, что не разрешено, то запрещено, - рассказал глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с AutoNews.ru. Он предположил, что в будущем они вполне могут быть узаконены: По всей видимости, в скором времени последует реакция Верховного суда, после чего мнение гаишников относительно штрафных случаев на дороге будет окончательно узаконено. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что красочные схемы от Госавтоинспекции не должны были появляться на свет в принципе. ГИБДД не имеет права действовать на правовом поле. Но беда в том, что это все-таки делается, причем трактовки всегда односторонние и, естественно, не в пользу водителей. Это притом, что существует законодательная норма, согласно которой, если есть сомнения в вине определенного человека, закон должен быть на его стороне, а не на стороне обвинителей. Налицо сговор судов и гаишников - по нашим оценкам, почти 40% автомобилистов, лишившихся прав, были невиновны, или виновны не в той степени, чтобы становиться по решению суда пешеходами. В вопросе о судьях и верности принимаемых ими решениях есть еще один любопытный нюанс: Самое удивительное, что дела о нарушении ПДД разбирают люди, которые вообще никогда не водили машину и не имеют водительских прав - таких среди мировых судей 40 процентов!, - возмущается Похмелкин. Он призывает менять судебную практику, потому что ГИБДД менять бесполезно - нужны хирургические методы. Еще более категорично высказался адвокат и правозащитник Леонид Ольшанский: Трактовать законность привлечения к ответственности может Верховный суд. И, как мы видим, ГИБДД приравняла себя к Верховному суду. Более того, составив схемы так, что из них следует: за 90% нарушений ПДД следует лишение прав. Ольшанский напоминает: В случае, если водитель считает себя невиновным, он должен всегда писать в протоколе не согласен и объяснять это тем, что ехал с разрешенной скоростью, ориентируясь по знакам, а то, что вдруг нечаянно оказался на встречной полосе - ложь. Которую можно объяснить тем, что инспектор требовал взятку. Есть и другие мнения. В частности, первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, единоросс Вячеслав Лысаков не склонен винить ГИБДД в самоуправстве: На мой взгляд, Госавтоинспекция в рамках своей компетенции может трактовать ПДД. Хотя со стороны юристов не все в этом вопросе воспринимается однозначно. Тем не менее, у водителя всегда есть возможность обжаловать решение инспектора, для этого есть 10 дней, а если он не согласен с вердиктом суда, то может подать жалобу в вышестоящую инстанцию.