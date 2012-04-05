Hyundai создал семиместную Santa Fe
Hyundai представил на автосалоне в Нью-Йорке сразу две новые версии Fanta Fe: помимо обычной пятиместной, которая теперь будет называться Santa Fe Sport, корейские разработчики создали семиместную Santa Fe на удлиненной платформе. Габариты первой модели составляют 4690х1880х1690 мм при колесной базе 2700 мм, а второй - 4905х1885х1690 мм при колесной базе 2800 мм. Оба Кроссовера отличаются более агрессивным дизайном в стиле последней дизайнерской концепции Hyundai, получившей название Storm Edge («штормовой фронт»).
По словам разработчиков, Storm Edge является продолжением стиля Fluidic Sculpture («струящиеся линии»), которого придерживались в Hyundai последние годы. В линейке моторов Santa Fe Sport оказались два бензиновых агрегата: 2,4-литровый четырехцилиндровый мощностью 190 л.с. и 2,0-литровый турбо мощностью 264 л.с. Расход топлива первого составляет 10,2 л/100 км в городе, 9 л/100 км в смешанном цикле и 7,1 л/100 км на трассе, а второго - лишь незначительно больше: 10,7 л/100 км, 9,4 л/100 км и 7,6 л/100 км соответственно. Для семиместной модели будет также доступен 3,3-литровый бензиновый V6 мощностью 290 л.с. Все двигатели агрегатируются с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Обе модели могут быть как передне-, так и полноприводными.