Hyundai создал семиместную Santa Fe

По словам разработчиков, Storm Edge является продолжением стиля Fluidic Sculpture («струящиеся линии»), которого придерживались в Hyundai последние годы. В линейке моторов Santa Fe Sport оказались два бензиновых агрегата: 2,4-литровый четырехцилиндровый мощностью 190 л.с. и 2,0-литровый турбо мощностью 264 л.с. Расход топлива первого составляет 10,2 л/100 км в городе, 9 л/100 км в смешанном цикле и 7,1 л/100 км на трассе, а второго - лишь незначительно больше: 10,7 л/100 км, 9,4 л/100 км и 7,6 л/100 км соответственно. Для семиместной модели будет также доступен 3,3-литровый бензиновый V6 мощностью 290 л.с. Все двигатели агрегатируются с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Обе модели могут быть как передне-, так и полноприводными.