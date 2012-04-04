Компания Mitsubishi освежила вседорожник ASX
4 апреля 2012, 09:11ОбществоРОман БОТов
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Компания Mitsubishi Motors распространила фотографии рестайлингового кроссовера ASX, который живьем можно будет впервые увидеть на Нью-Йоркском моторшоу. От предшественника новинку можно отличить по измененной форме переднего бампера с другими секциями противотуманных фар, модернизированной решетке радиатора и доработанному заднему бамперу. Ранее сообщалось, что кроссовер может получить чуть измененный интерьер и расширенные комплектации, однако официального подтверждения этой информации пока не было.
В конце прошлого года компания Mitsubishi Motors также доработала техническую начинку модели ASX, установив амортизаторы с новыми настройками, модернизировав электроусилитель рулевого управления и перенастроив систему стабилизации. В России кроссовер сейчас доступен с двигателями объемом 1,6- 1,8- и 2,0-литра, развивающими 117, 140 и 150 лошадиных сил соответственно. Моторы могут работать в паре либо с «механикой», либо с бесступенчатой трансмиссией. На нашем рынке цены на ASX начинаются от 749 тысяч рублей.
Фото Mitsubishi Motors
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