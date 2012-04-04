Кто же станет Мисс и Мистер TagilCity.ru?

А до этого мы проведем проверку голосов на накрутки. Процедура эта стандартна, и, самое приятное, в последнем конкурсе для автолюбителей не примененная - из-за отсутствия этих самых накруток. Надеемся, что и выборы Мисс и Мистера пройдут также!

Напоминаем, что до конца голосования еще много времени, расстановка сил может еще поменятся, поэтому не забывайте проверять число голосов и, чтобы не сбавить свои позиции, приглашайте друзей голосовать! Голосование окончится в 00.00 9 апреля, а до этого голоса будут периодически проверяться на накрутки и финальная проверка пройдет 9 апреля.

Если вы решили заменить свои фотографии, высылайте их на alexandra@tagilcity.ru, сообщайте номер фото, а также телефон, который указывали при заполнении заявки. Напоминаем, минимум на 1 фото должен присутствовать логотип TagilCity.ru. Его вы можете найти:

Желаем всем удачи!