Land Rover показал самый роскошный Discovery

Новинка будет окрашиваться в эксклюзивный цвет под названием Santorini Black. Она получит 20-дюймовые десятиспицевые легкосплавные колесные диски, а также серебристые накладки в районе решетки радиатора, на корпусах зеркал заднего вида, рейлингах и вентиляционных отверстиях на передних крыльях. Салон будет полностью обшит кожей: она появится на креслах, дверных панелях, ручках, подлокотниках, козырьке панели приборов. Кроме того, некоторые элементы интерьера будут отделаны натуральным деревом. В стандартное оснащение модели войдет 825-ваттная аудиосистема Harman/Kardon с 17 динамиками, а также развлекательная система для задних пассажиров с восьмидюймовыми экранами и беспроводными наушниками. В Великобритании спецверсия Discovery будет предлагаться с 256-сильным шестицилиндровым дизелем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. С такой силовой установкой с нуля до 96 километров в час внедорожник сможет ускоряться за 8,8 секунды. Цены на самый роскошный Discovery будут начинаться от 56 тысяч 995 фунтов стерлингов. Стоимость модели для других рынков пока не объявлена.