Land Rover показал самый роскошный Discovery
К Нью-Йоркскому моторшоу компания Land Rover подготовила специальную модификацию внедорожника Discovery под названием Luxury Special Edition. Как сообщает издание Autocar, бренд-директор британского производителя Джон Эдвардс назвал новинку «самой роскошной версией», когда-либо предлагавшейся для этой модели. С лета текущего года ограниченная серия Discovery появится на всех мировых рынках.
Новинка будет окрашиваться в эксклюзивный цвет под названием Santorini Black. Она получит 20-дюймовые десятиспицевые легкосплавные колесные диски, а также серебристые накладки в районе решетки радиатора, на корпусах зеркал заднего вида, рейлингах и вентиляционных отверстиях на передних крыльях. Салон будет полностью обшит кожей: она появится на креслах, дверных панелях, ручках, подлокотниках, козырьке панели приборов. Кроме того, некоторые элементы интерьера будут отделаны натуральным деревом. В стандартное оснащение модели войдет 825-ваттная аудиосистема Harman/Kardon с 17 динамиками, а также развлекательная система для задних пассажиров с восьмидюймовыми экранами и беспроводными наушниками. В Великобритании спецверсия Discovery будет предлагаться с 256-сильным шестицилиндровым дизелем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. С такой силовой установкой с нуля до 96 километров в час внедорожник сможет ускоряться за 8,8 секунды. Цены на самый роскошный Discovery будут начинаться от 56 тысяч 995 фунтов стерлингов. Стоимость модели для других рынков пока не объявлена.
Фото Land Rover