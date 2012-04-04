MINI готовит к дебюту самый мощный «Купер»
В мае текущего года на фестивале MINI United, который пройдет на знаменитом автодроме «Поль Рикар» во французском Ле Кастелле, британский производитель представит самый мощный вариант хэтчбека Cooper. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на руководителя MINI Кая Сеглера. По предварительной информации, новинка получит название MINI GP II и будет оснащаться 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью около 220 лошадиных сил.
На данный момент самые мощные модификации моделей марки, подготовленные ателье John Cooper Works, имеют 211-сильные варианты этого же агрегата. Помимо более мощного двигателя, «горячий» хэтчбек получит заниженную подвеску, агрессивный аэродинамический обвес кузова с диффузором и большим задним спойлером, а также новые колесные диски. Впервые версия под названием GP для хэтчбека MINI Cooper была представлена в 2006 году. От стандартных машин она отличилась форсированным до 218 лошадиных сил 1,6-литровым мотором, сниженной на 40 килограммов массой (для уменьшения веса инженеры избавились от задних сидений) и перенастроенной системой стабилизации. Всего было выпущено 2000 таких машин, причем все они были распроданы по предварительным заказам за месяц до официальной премьеры модели.
Фото MINI