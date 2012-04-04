MINI готовит к дебюту самый мощный «Купер»

На данный момент самые мощные модификации моделей марки, подготовленные ателье John Cooper Works, имеют 211-сильные варианты этого же агрегата. Помимо более мощного двигателя, «горячий» хэтчбек получит заниженную подвеску, агрессивный аэродинамический обвес кузова с диффузором и большим задним спойлером, а также новые колесные диски. Впервые версия под названием GP для хэтчбека MINI Cooper была представлена в 2006 году. От стандартных машин она отличилась форсированным до 218 лошадиных сил 1,6-литровым мотором, сниженной на 40 килограммов массой (для уменьшения веса инженеры избавились от задних сидений) и перенастроенной системой стабилизации. Всего было выпущено 2000 таких машин, причем все они были распроданы по предварительным заказам за месяц до официальной премьеры модели.