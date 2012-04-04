МОТИВ запускает новый тариф для выгодных разговоров по всему миру!
Компания МОТИВ предложила своим абонентам новый тариф «Близкий дом», главной особенностью которого является выгодная стоимость исходящих вызовов по всему миру.
Тариф «Близкий дом» подойдет тем, кто уехал из родного города. Новый тариф от компании МОТИВ позволяет звонить «домашним» по любому поводу, даже если они находятся за тысячи километров от вас. Теперь не нужно включать дополнительные услуги для общения с «дальними» родственниками и друзьями. По условиям тарифа «Близкий дом» стоимость звонков по Свердловской области составит 2 рубля за минуту, по России – 3 рубля за минуту, стоимость исходящих международных вызовов – от 6 рублей за минуту.
Кроме того, с тарифом «Близкий дом» минута разговора внутри сети МОТИВ будет стоить всего 50 копеек, а SMS-сообщения на номера международных операторов – 3,5 рубля.
Подключить тариф «Близкий дом» вы можете любым удобным для вас способом. В Офисах продаж и обслуживания компании МОТИВ, в Личном Интернет-Сервисе Абонента, с помощью USSD- или SMS-запроса, набрав с телефона *104*79# и клавишу вызова или отправив SMS-сообщение с текстом 79 на номер 1042. Стоимость перехода – 50 рублей.
«Часто, переезжая в другой город, мы все реже звоним родственникам и друзьям – слишком дорого обходятся нам междугородные разговоры. Новый тариф «Близкий дом» от компании МОТИВ позволяет абонентам быть ближе друг к другу даже на расстоянии, – отмечает Коммерческий директор ТГ МОТИВ Екатерина Хворостова. – С тарифом «Близкий дом» вы можете звонить дорогим вам людям в другие города и страны без ущерба для мобильного кошелька. Например, минута исходящего вызова в Москву и Санкт-Петербург будет стоить 3 рубля, звонок в Казахстан – всего 6 рублей за минуту, в страны Европы: Германию, Чехию, Польшу – будет стоить всего 11 рублей. Кроме того, в новом тарифе «Близкий дом» предусмотрена низкая стоимость звонков внутри сети МОТИВ, поэтому абоненты могут не ограничивать себя в общении с новыми знакомыми на новом месте».