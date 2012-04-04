МОТИВ запускает новый тариф для выгодных разговоров по всему миру!

Тариф «Близкий дом» подойдет тем, кто уехал из родного города. Новый тариф от компании МОТИВ позволяет звонить «домашним» по любому поводу, даже если они находятся за тысячи километров от вас. Теперь не нужно включать дополнительные услуги для общения с «дальними» родственниками и друзьями. По условиям тарифа «Близкий дом» стоимость звонков по Свердловской области составит 2 рубля за минуту, по России – 3 рубля за минуту, стоимость исходящих международных вызовов – от 6 рублей за минуту.

Кроме того, с тарифом «Близкий дом» минута разговора внутри сети МОТИВ будет стоить всего 50 копеек, а SMS-сообщения на номера международных операторов – 3,5 рубля.

Подключить тариф «Близкий дом» вы можете любым удобным для вас способом. В Офисах продаж и обслуживания компании МОТИВ, в Личном Интернет-Сервисе Абонента, с помощью USSD- или SMS-запроса, набрав с телефона *104*79# и клавишу вызова или отправив SMS-сообщение с текстом 79 на номер 1042. Стоимость перехода – 50 рублей.