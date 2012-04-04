Н. Чапурин сделает В. Исаевой предложение дорожно-ремонтного характера

Первоначально активисты «Тагила без ям» планировали создать «штаб по пресечению дорожно-ремонтных преступлений». С соответствующим предложением Никита Чапурин обратился в областное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

В состав штаба, по замыслу активистов, должны были войти представители областной и местной администраций, ГИБДД, дорожно-эксплуатационной службы, другие специалисты, общественники.

Часто фирма, выигравшая тендер на проведение работ, проводит ремонт не самостоятельно, а через посредников. Чем длиннее эта цепочка, тем сложнее проследить за расходованием средств. Поэтому общественники при помощи штаба предлагали контролировать исключение передачи подрядов третьим лицам и проверять наличие строительной техники у подрядчиков, выигравших тендер.

По законодательству РФ, общественникам не могут быть предоставлены данные полномочия, ответили в областном министерстве.

По закону подрядчик имеет право нанимать субподрядчиков. Контролировать этот процесс может только заказчик, определяя условия договора подряда. И даже сам заказчик не может требовать от потенциального подрядчика сведения о наличии техники, необходимой для проведения ремонтных работ. При оценке заявок фирм такой критерий оценки, как наличие технопарка, отсутствует.

К тому же, отметили в ведомстве, проблема контроля качества дорог местного значения решается на местном уровне. Поэтому в качестве альтернативы штабу чиновники минстранса предложили создать при Администрации города рабочую группу по взаимодействию с муниципальными и иными заказчиками. Никита Чапурин намерен обсудить создание группы на встрече с мэром города Валентиной Исаевой. Общественник записался на прием к градоначальнице.

Мы будем следовать рекомендации министерства. Я записался на прием к Валентине Исаевой, на котором сделаю предложение по созданию рабочей группы. Эта группа будет вести контроль за ходом дорожно-ремонтных работ рассказал Никита Чапурин.

«Тагил без ям» официально существует в городе уже полгода. Активисты выезжают на регулярные рейды по удалению торчащей арматуры с дорог, совместно с ГИБДД проводят для школьников мероприятия по пропаганде безопасного поведения на дорогах. В планах участников движения – засыпать ямы щебнем хотя бы на перекрестках. А в мае общественники готовятся провести в Нижнем Тагиле автопробег за качественные дороги.