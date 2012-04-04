Новые возможности кольцепрокатного стана «УВЗ»

Как сообщила нам пресс-служба «УВЗ», работы по ремонту и модернизации стана проводились в сжатые сроки - всего за 1,5 месяца. В процессе реконструкции КПС-1000 был полностью разобран. Все его механические составляющие восстановлены или заменены. После этого установлено новое, более надёжное гидро- , электро- и пневмооборудование лучших российских и зарубежных производителей; обновлены системы жидкой и густой смазки. Смонтированы новый пост управления станом и пультовая установка с современным дизайном: теперь управление КПС-1000 осуществляется с помощью компьютера, и все параметры деятельности выводятся на дисплей.

Сложно сопоставить такой масштаб проведенных работ и сроки осуществления проекта. Дело в том, что кольцепрокатный стан является уникальным штучным оборудованием, их в мире всего 4 экземпляра. По словам пресс-службы, в результате проведённого ремонта КПС-100 повысились качество и точность прокатки: допуск вместо 7 мм сейчас составляет всего 2 мм, что существенно экономит металл и время изготовления деталей. Кроме того, улучшены условия труда вследствие автоматизации процесса работы; повышена надёжность электрогидравлической системы управления станом и продлён ресурс его работы.

Сейчас на предприятии активно обсуждают перспективы в применении обновленного оборудования. Есть вероятность, что КПС будет работать на нефтегазовую промышленность, также будет продолжена кооперация с производителями трамваев.