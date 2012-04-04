Решение проблем Кирпичного пройдет с учетом мнения местных жителей

Часть из них относилась к ведению комитета по городскому хозяйству. Как было заявлено, свалка бытового мусора на ул. Полярная будет ликвидирована в мае. В план работы административной комиссии Ленинского района включен вопрос по выявлению и привлечению к ответственности тех, кто создает на территории поселка несанкционированные свалки. Однако, по словам главы районной администрации Константина Захарова, сделать это непросто, особенно когда дело касается установления юридических лиц. Глава города предложила активнее привлекать к этой работе местную общественность, ветеранов.

Планируется также выполнить в мае кронирование тополей на ул. Заречная. Включена в план работ расчистка водоотводных канав по ул. Краснознаменная. Жители ул. Полярная жаловались на отсутствие наружного освещения. Сообщено, что вопрос об оплате электроэнергии «наружки» за счет бюджета города отрегулирован. В связи со сменой компании, занимающейся в Нижнем Тагиле наружным освещением, вопрос об установке на стенах домов фонарей будет решаться уже с ней. Замену деревянных столбов на шести улицах ТОСа планируется осуществить летом этого года.