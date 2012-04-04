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Решение проблем Кирпичного пройдет с учетом мнения местных жителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Решение проблем Кирпичного пройдет с учетом мнения местных жителей

4 апреля 2012, 17:32ОбществоАлександра Логинова
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