Штраф за непристегнутый ремень безопасности хотят увеличить вдвое

до 1 тыс. руб. штраф для мотоциклистов без шлема и водителей автомобилей, которые не пристегнуты ремнем, а также за перевозку пассажиров без шлемов на мотоциклах и перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями, в автомобилях. За нарушение правил перевозки людей, в том числе за перевозку детей без специальных удерживающих средств (автокресел), штраф также предлагается увеличить с 500 руб. до 1 тыс. рублей. Кроме того, за перевозку людей вне кабины автомобиля, трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения предлагает поднять штраф с нынешних 500-700 руб. до 1-1,2 тыс. рублей. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, ежегодно в России в результате ДТП гибнет около 30 тысяч человек и свыше 250 тысяч получают травмы разной степени тяжести. При этом основным фактором большого количества погибших является неиспользование ремней безопасности, отмечается в документе. Добавим, что документ вносит поправки в статьи 12.23 и 12.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ.