Сотрудники детского сада для детей раннего возраста № 1 в Нижнем Тагиле нерегулярно проходили медицинские осмотры
4 апреля 2012, 18:22Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В детском саду выявлены нарушения, в основном, касаемые медицинского обслуживания.
Нижнетагильский Роспотребнадзор провел выездную проверку в МКДОУ детский сад № 1 для детей раннего возраста.
Сотрудники ведомства выявили множество нарушений санитарного законодательства, в том числе к оборудованию и внутренней отделке помещений детского сада, к медицинскому обеспечению детей, к кратности прохождения сотрудниками периодических медицинских осмотров, к наличию обязательных профилактических прививок. Например, были нарушены условия хранения медицинских иммунобиологических препаратов, неправильно велась медицинская документация.
По результатам проверки приняты меры административного взысканияи выдано предписание Главного государственного санитарного врача об устранении выявленных нарушений санитарных правил.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей