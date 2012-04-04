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Сотрудники детского сада для детей раннего возраста № 1 в Нижнем Тагиле нерегулярно проходили медицинские осмотры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники детского сада для детей раннего возраста № 1 в Нижнем Тагиле нерегулярно проходили медицинские осмотры

4 апреля 2012, 18:22Общество
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