Сотрудники детского сада для детей раннего возраста № 1 в Нижнем Тагиле нерегулярно проходили медицинские осмотры

Сотрудники ведомства выявили множество нарушений санитарного законодательства, в том числе к оборудованию и внутренней отделке помещений детского сада, к медицинскому обеспечению детей, к кратности прохождения сотрудниками периодических медицинских осмотров, к наличию обязательных профилактических прививок. Например, были нарушены условия хранения медицинских иммунобиологических препаратов, неправильно велась медицинская документация.