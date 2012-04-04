Трансферт технологий - SI Group и Уралхимпласт теперь партнеры

SI Group – ведущий мировой разработчик и производитель химических полупродуктов. Среди них фенольные и алкилфенольные смолы, алкилированные фенолы и другие промежуточные химические вещества. SI Group осуществляет свою деятельность в 10-ти странах по всему миру и располагает 20-ю производственными и научно-исследовательскими подразделениями. По данным пресс-службы Уралхимпласта, руководство SI Group более чем позитивно рассматривает партнерство: «Это новое предприятие позволит нам предоставлять нашим клиентам еще более эффективные решения. Объединив возможности, мы сможем использовать местное производство и знания требований клиентов в сочетании с глобальными разработками и знаниями, –сообщил Стивен Халлер, вице-президент SI Group».