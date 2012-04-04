Трансферт технологий - SI Group и Уралхимпласт теперь партнеры
В апреле 2012 года начинает работу уникальное предприятие партнерствующих гигантов - SI Group и Уралхимпласт. Цель объединения - создание максимально широкого ассортимента синтетических смол, применяемых в шинной, резиновой, абразивной и фрикционной технологии, а также выход на рынки России, Украины, Беларуси и других стран бывшего СССР.
SI Group – ведущий мировой разработчик и производитель химических полупродуктов. Среди них фенольные и алкилфенольные смолы, алкилированные фенолы и другие промежуточные химические вещества. SI Group осуществляет свою деятельность в 10-ти странах по всему миру и располагает 20-ю производственными и научно-исследовательскими подразделениями. По данным пресс-службы Уралхимпласта, руководство SI Group более чем позитивно рассматривает партнерство: «Это новое предприятие позволит нам предоставлять нашим клиентам еще более эффективные решения. Объединив возможности, мы сможем использовать местное производство и знания требований клиентов в сочетании с глобальными разработками и знаниями, –сообщил Стивен Халлер, вице-президент SI Group».
Уралхимпласт является предприятием группы компаний UCP Chemicals AG (один из ведущих игроков химической промышленности в России). Завод производит промышленные смолы, используемые втеплоизоляции,деревообработке,производстве абразивов, огнеупоров, фрикционных материалов,шумоизоляции, пластмасс,лаков,в литейном производстве.Уралхимпластимеетсеть складов в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Пресс-центр Уралхимпласта: «Cозданиенового совместного предприятия является еще одним важным шагом,способствующим тому, чтобы предоставить нашим клиентам продукцию и сервисные решения мирового уровня в сочетании с нашей историей длительных и взаимовыгодных деловых отношений–отметил Норберт Визер,исполнительный директор группы компаний UCP Chemicals AG».
Совместное предприятиеUralchimplastSI Group будет располагаться в Нижнем Тагиле. Это, безусловно, поднимает авторитет города, а также открывает новые возможности для развития и модернизации химической промышленности в России.
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