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Треть проб воды из Верхне-Выйского гидроузла не соответствует нормам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Треть проб воды из Верхне-Выйского гидроузла не соответствует нормам

4 апреля 2012, 08:31ОбществоОльга
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