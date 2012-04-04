Треть проб воды из Верхне-Выйского гидроузла не соответствует нормам

На Верхневыйском водоводе, где нет очистных сооружений, вода попадает вквартиры тагильчан, пройдя только обеззараживание. А значит, качествоводы хуже. Полный цикл очистки воды ведется только на Черноисточинскомводоводе. Вследствие чего вода у жителей Вагонки, Гальянки, Евстюнихи,Голого камня, Черемшанки, Малой и Новой Кушвы, чище чем у тагильчан,живущих на ВМЗ, Вые, Красном Камне, Тагилстрое, Руднике и в Центрегорода, которые пьют воду из Верхне-Выйского источника.