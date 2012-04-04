В Нижнем Тагиле прошел городской этап конкурса «Мы все можем» для детей с ограниченными возможностями

Конкурс провели Управление социальной защиты населения по Дзержинскомурайону, ГБУ СОН СО «Реабилитационный центр Дзержинского района городаНижний Тагил» и МБОУ ДОД «Дзержинский дворец детского и юношескоготворчества».

Участниками фестиваля стали дети с ограниченнымивозможностями — воспитанники МБДОУ No185, МБДОУ No23, ГБУ СОНСО «РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил», ГКОУСО «Нижнетагильский детский дом No5», ГКОУ СО «Нижнетагильский детскийдом No4», МОУ ДОД «Детская музыкальная школа No2», МОУ ДОД " Детскаяхудожественная школа No2«.

Конкурс проходил по нескольким номинациям:

1. «Декоративно-прикладное творчество»;

2. «Художественное слово»;

3. «Хореография»;

4. «Вокал»;

5. «Музицирование».

Все дети, принявшие участие в фестивале, продемонстрировали зрителям и

членам жюри свои таланты. Они пели, танцевали, читали стихотворения.

Победителями фестиваля стали:

1. в номинации «Художественное слово» — Гредюшко Валерия (МБДОУ No185);

2. в номинации «Вокал» — Свахина Анастасия (ГКОУ СО «Нижнетагильский

детский дом No4»), Ашихмина Кристина (ГБУ СОН СО «Реабилитационный

центр Дзержинского района города Нижний Тагил»);

3. в номинации «Музицирование» — Журавлев Данила (МОУ ДОД «Детская

музыкальная школа No2») и «Ансамбль ложкарей» (ГКОУ СО

«Нижнетагильский детский дом No4»).