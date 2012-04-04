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В Нижнем Тагиле прошел городской этап конкурса «Мы все можем» для детей с ограниченными возможностями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле прошел городской этап конкурса «Мы все можем» для детей с ограниченными возможностями

4 апреля 2012, 13:27ОбществоОльга
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