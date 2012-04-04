Внешность нового «Вайпера» рассекретили за несколько часов до премьеры

Презентация начнется в 18:55 по московскому времени. Ожидается, что суперкар будет предлагаться с двумя агрегатами — с восьмицилиндровым мотором и 8,4-литровым десятицилиндровым двигателем. В «Крайслере» надеются, что новый «Вайпер» сможет переманить на свою сторону клиентов Porsche и владельцев Chevrolet Corvette.