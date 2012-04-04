Внешность нового «Вайпера» рассекретили за несколько часов до премьеры
4 апреля 2012, 09:08ОбществоРОман БОТов
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В распоряжении американского издания Inside Line оказались скриншоты видеоролика, на которых за несколько часов до официальной премьеры рассекречена внешность суперкара SRT Viper. По предварительным данным, этот ролик будет демонстрироваться во время презентации модели на моторшоу в Нью-Йокре, открывающемся для прессы в среду, 4 апреля. Американский производитель также намерен вести прямую трансляцию этого мероприятия на своем сайте.
Презентация начнется в 18:55 по московскому времени. Ожидается, что суперкар будет предлагаться с двумя агрегатами — с восьмицилиндровым мотором и 8,4-литровым десятицилиндровым двигателем. В «Крайслере» надеются, что новый «Вайпер» сможет переманить на свою сторону клиентов Porsche и владельцев Chevrolet Corvette.
Иллюстрации с сайта blogs.insideline.com
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