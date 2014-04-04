Байк-пробег по «Самоцветному кольцу Урала» способен стать яркой визитной карточкой Свердловской области

Как сообщил один из авторов идеи пробега директор фестиваля «Старый Новый Рок» Евгений Горенбург, мероприятие стартует в Екатеринбурге 14 июня, а финиширует 20-21 июня в Заречном. Общее расстояние пробега составит 1000 километров. На протяжении тура пройдет пять промо-концертов в Нижнем Тагиле, Реже, Алапаевске, Ирбите, Талице, где выступят хедлайнеры российского масштаба: группы DDT, Сурганова и Оркестр, Billy's Band, Вадим Самойлов, а также украинская группа «С.К.А.Й.» и молодые уральские музыканты из каждого муниципалитета, расположенного на «Самоцветном кольце»

Каждый день пробега будет ознаменован добрым делом - байкеры и рокеры будут манифестировать идеи благотворительности. Это важно как для участников пробега, так и для жителей самих муниципалитетов, -- сказал Евгений Горенбург. Также он отметил, что посещение концертов планируется свободным, а участие в мотоколонне - по предварительной регистрации. сказал Евгений Горенбург. Также он отметил, что посещение концертов планируется свободным, а участие в мотоколонне - по предварительной регистрации.

Как пояснил директор департамента поддержки малого и среднего предпринимательства и туризма министерства экономики Свердловской области Александр Породнов, «новый туристический продукт нашего региона «Самоцветное кольцо Урала» позиционируется как автотуристический кластер, идея провести по этой территории мотопробег - логична. Если мероприятие окажется успешным, оно может стать ежегодным и в перспективе превратиться в визитную карточку нашего региона».

Напомним, маршрут «Самоцветное кольцо Урала» имеет протяженность 630 километров и охватывает Екатеринбург, Березовский, Реж, Артемовский, Ирбит, Алапаевск, Мурзинку, Нижний Тагил Невьянск. Проект впервые был презентован на экономическом форуме в Сочи. На этом маршруте расположено 60 процентов достопримечательностей Свердловской области. Проект может стать новой точкой экономического роста восточных территорий региона. Задача обеспечить подъем территорий региона, в том числе, благодаря развитию в них туристической инфраструктуры, поставлена губернатором области Евгением Куйвашевым.

На маршруте «Самоцветное кольцо Урала», помимо уже имеющихся, планируется создать новые объекты туристического показа, например - агропарк в Артемовском, демидовскую пристань в Нижнем Тагиле и многие другие. Среди объектов, строительство которых запланировано в первую очередь - развитие Алапаевской узкоколейной железной дороги, реконструкция мотодрома в Ирбите, создание геопарка в Мурзинке, обустройство тропы Ферсмана в Реже, реконструкция автодороги Николо-Павловское - Мурзинка - Алапаевск.

Также этот проект может стать одним из крупнейших примеров государственно-частного партнерства в сфере туризма. Так, туристическая компания Екатеринбурга, работающая на международном рынке, уже решила вложить свои средства в часть инфраструктуры «Самоцветного кольца Урала». Также властями региона и муниципалитетами готовятся площадки для других инвесторов.