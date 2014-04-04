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Байк-пробег по «Самоцветному кольцу Урала» способен стать яркой визитной карточкой Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Байк-пробег по «Самоцветному кольцу Урала» способен стать яркой визитной карточкой Свердловской области

4 апреля 2014, 09:10ОбществоЕвгения
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