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Евгений Куйвашев: «Нижний Тагил – самый большой должник за потребленный газ»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Куйвашев: «Нижний Тагил – самый большой должник за потребленный газ»

4 апреля 2014, 16:30Общество
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