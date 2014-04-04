Евгений Куйвашев: «Нижний Тагил – самый большой должник за потребленный газ»

Завершается отопительный сезон, и к этому периоду муниципалитеты области подходят, имея большие задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. В абсолютном значении самый крупный должник за потребленный газ – Нижний Тагил: задолженность перед «Уралсевергазом» более 899 миллионов рублей. Долг Екатеринбурга – 644 миллиона рублей отметил губернатор.

Участники совещания обсудили механизмы минимизации задолженности, которыми располагают муниципалитеты и которые дополнительно необходимо разработать на уровне региональной власти, чтобы стимулировать глав активнее заниматься своей основной деятельностью – содержать в порядке муниципальное хозяйство.

Складывается впечатление, что многие главы живут одним днем: перезимовали – и ладно. Это безответственная и непрофессиональная позиция, с которой мы не можем и не будем мириться подчеркнул Евгений Куйвашев.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, акцентировал внимание на том, что не все муниципалитеты воспользовались возможностью обеспечения муниципальных гарантий перед поставщиками ТЭР за счет областного бюджета. На эти цели в прошлом году выделено 500 миллионов рублей.

Повлиять на снижение задолженностей могли бы два принятых областных закона, направленных на оказание мер социальной поддержки по частичному освобождению граждан от платы за коммунальные услуги. На эти цели в бюджете заложено 98,5 миллиона рублей. Однако заявки на получение субвенций своевременно и в установленной форме направили только три муниципалитета.