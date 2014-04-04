Химический парк «Тагил» получил сертификат Технопарка «Сколково»

Получению аккредитации предшествовало выполнение тестовых заданий: инженеры центральной лаборатории Уралхимпласта провели ряд исследований по заказу резидентов московского Технопарка и подтвердили свою квалификацию.

Сегодня Технопарк «Сколково» имеет 17 центров коллективного пользования. Часть из них расположена непосредственно на его площадке, другие, подобно ХимПарку, дистанцированы. При этом тагильская научно-исследовательская база в своем роде уникальна: центр единственный аккредитован на проведение исследований физико-химических свойств веществ.

Управляющая компания Химического парка «Тагил» предусмотрела, что средства, полученные за выполнение этих работ, будут направлены на дополнительную мотивацию сотрудников центральной лаборатории Уралхимпласта и на приобретение для подразделения современного оборудования и материалов.