Химический парк «Тагил» получил сертификат Технопарка «Сколково»
Химический парк «Тагил» аккредитован Технопарком «Сколково» на выполнение аналитических и исследовательских работ и разработку технологических процессов. ХимПарку выдан сертификат центра коллективного пользования Сколково, свидетельствующий о высоком уровне возможностей тагильской научно-исследовательской базы, сообщили в пресс-службе ОАО «Уралхимпаст».
Получению аккредитации предшествовало выполнение тестовых заданий: инженеры центральной лаборатории Уралхимпласта провели ряд исследований по заказу резидентов московского Технопарка и подтвердили свою квалификацию.
Сегодня Технопарк «Сколково» имеет 17 центров коллективного пользования. Часть из них расположена непосредственно на его площадке, другие, подобно ХимПарку, дистанцированы. При этом тагильская научно-исследовательская база в своем роде уникальна: центр единственный аккредитован на проведение исследований физико-химических свойств веществ.
Управляющая компания Химического парка «Тагил» предусмотрела, что средства, полученные за выполнение этих работ, будут направлены на дополнительную мотивацию сотрудников центральной лаборатории Уралхимпласта и на приобретение для подразделения современного оборудования и материалов.
В целом же для ХимПарка сертификация Сколково – это залог успешного продвижения проекта и доступ к самой свежей информации, позволяющей быть в тренде инновационных решений с возможностью их дальнейшей интеграции в производство. По словам руководителей Управляющей компании «ХимПарк Тагил», диалог со Сколково будет иметь продолжение. На данный момент, к примеру, разрабатывается тема сотрудничества с кластером энерго-эффективных технологий наукограда.