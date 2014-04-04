Компания Славдом запустила новый сайт

Обновленный Интернет-сайт компании Славдом введен в эксплуатацию 13 февраля 2014 года. Этот ресурс является единственным в своем роде проектом на российском рынке стройматериалов и отвечает всем требованиям международных стандартов. Совокупность каталога, комфортного в использовании, и большого количества содержательных материалов на строительную тематику - это главный акцент, который был сделан разработчиками Интернет-сайта.

Сегодня Интернет-Магазин Славдом представлен более чем 8 000 единицами строительной продукции, и с каждым днем ассортимент расширяется и новыми позициями, и новыми брендами. Именно богатый каталог строительных материалов является конкурентным преимуществом Интернет-ресурса Славдом. На сегодняшний день в Интернет-магазинеСлавдом можно купить товары от сотни ведущих производителей строительных материалов от среднего до высокого ценового сегмента, среди которых ландшафтные, стеновые и кровельные стройматериалы. Для удобства пользователей на сайте всегда отражена актуальная информация о ценах на продукцию и о ее наличии на складах магазина.

Подробная информация о предлагаемой продукции, размещенная на Интернет-сайте Славдом, рассчитана на самую широкую аудиторию - с помощью ресурса можно ознакомиться как с общей информацией и товарах, так и с их техническими характеристиками. Проект Славдом дает возможность получить информацию в удобном для каждого пользователя формате: на сайте размещены фотографии объектов с использованием интересующей продукции, видеоролики, журналы для архитекторов, а также СНИПы, ГОСТы, сертификаты качества и каталоги производителей для каждого продукта.

Навигация сайта заслуживает отдельного внимания, поскольку она понятна каждому пользователю уже на интуитивном уровне, что позволяет с легкостью разобраться в разделах и каталогах. Стоит отметить проработанную функцию поиска по каталогу, которая характеризуется многообразием кропотливо-разработанных фильтров (таких как «цена», «цвет», «размер», «тип поверхности», «бренд» и др.) – все это позволит подобрать продукт по каждому индивидуальному запросу в максимально сжатые сроки.

Статус официального дилера крупнейших производителей, который присвоен Интернет-ресурсу Славдом, подразумевает налаженную систему логистики и дает очевидную выгоду покупателям, гарантируя своим клиентам лучшую стоимость.